Peu importe la météo, le Défilé de Noël aura lieu

Si elle décide d'être de la partie, ce n'est pas la pluie qui va empêcher le père Noël d'être au rendez-vous, ce samedi 3 novembre, au centre-ville de Rivière-du-Loup. Le comité organisateur de Noël Chez nous a confirmé à la Ville que la traditionnelle parade de Noël allait avoir lieu.

Le 15e Défilé du Père Noël Desjardins se tiendra ainsi dès 18 h 30. Le convoi partira de la rue Delage, puis il empruntera les rues Lafontaine, de l'Hôtel-de-Ville, Joly, Desjardins et Saint-Pierre.

Chaque année, la trentaine de chars allégoriques émerveille enfants et adultes. Cette année, il sera suivi des "Feux magiques du 15e anniversaire Royal Pyrotechnie", au Parc du Campus-et-de-la-Cité, près du Grand chapiteau, dès 21 h.

JOURNÉE DE SAMEDI

Rappelons d'ailleurs que plusieurs activités sont prévues avant la tenue de la parade. Il y a notamment le Déjeuner des princesses et des super héros (entre 7 h et 9 h 30), le Grand Marché de Noël Rivière-du-Loup Toyota (10 h à 22 h) et le Spectacle Chantois (13 h à 15 h).

DIMANCHE

Le départ du Père-Noël en direction du Pôle Nord se fera le dimanche 4 novembre à 16 h. Pour l’occasion, d’impressionnants feux d’artifices marqueront son départ du Parc du Campus-et-de-la-Cité.

En journée, outre l'Assiette-Brunch, qui a lieu de 10 h à 13 h, le marché de Noël accueillera à nouveau les visiteurs sous le grand chapiteau entre 10 h et 16 h. Plusieurs dizaines d’exposants vous attendent avec des bijoux, des vêtements, des délicatesses pour le palais, des objets coup de cœur et beaucoup plus.

Mais le rendez-vous que petits et grands ne voudront pas manquer est sans doute le dernier rendez-vous, à compter de 13 h 30 avec le père-Noël, suivi des feux d’artifice.

Tous les détails de la programmation sont disponibles au http://www.noelcheznous.com/.