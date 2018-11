Remise des premiers Prix d’excellence Écoconstruction Bas-Saint-Laurent

Le Créneau Écoconstruction du Bas-Saint-Laurent remettra les tout premiers Prix d’excellence Écoconstruction Bas-Saint-Laurent à l’occasion du Forum écoconstruction Québec – Wallonie, qui se tiendra à l’Hôtel Gouverneur de Rimouski les 27 et 28 novembre.

Ces prix souligneront les projets de construction écologique exemplaires réalisés dans la région. Parmi les promoteurs qui auront soumis leur candidature, six bâtiments écologiques seront sélectionnés à partir des principes de la construction écologique. Ces projets feront l’objet d’une présentation lors du forum. Parmi ces six finalistes, trois recevront une distinction. Il ne prend que quelques minutes pour soumettre une candidature en ligne à titre de propriétaire, de professionnel de la construction ou de promoteur : creneau-ecoconstruction.com/lesbonscoupsdurables.

La programmation de l’événement est maintenant connue. Les directions du Créneau Écoconstruction et du Cluster Éco-Construction de Wallonie, Claire Sirois et Hervé-Jacques Poskin, présenteront la conférence d’ouverture. Hubert Sauvage, arch.be, Architecture et Nature, de Wallonie, présentera un portrait de l’écoconstruction en Wallonie (systèmes constructifs et matériaux). Une conférence sur le bâtiment performant Passiv Haus, par Marika Frenette, une architecte établie en France, traitera notamment des enjeux réels de la construction passive. Est-elle adaptable à tous les climats? Quels sont ses impacts environnementaux et sur la santé humaine?

Les participants pourront aussi entendre Myriam Marquis, directrice du service de l’urbanisme de la Ville de Rivière-du-Loup, au sujet du rôle des donneurs d’ouvrage municipaux vis-à-vis de l’écoconstruction. À propos du développement de produits écologiques, Papa Niokhor Diouf, chercheur au SEREX, et Georges Deschênes, du Groupe GDS, feront une présentation commune sur les récentes avancées québécoises en matière de produits innovants, alors que Stéphane Charron, du Centre scientifique et technique de la construction de Bruxelles, et Laurent Riche, de l’entreprise Stabilame Construction en bois, mettront en lumière les produits innovants disponibles présentement sur le marché européen.

«En plus de mettre en valeur des projets d’écoconstruction dans le cadre des tout premiers Prix d’excellence Écoconstruction Bas-Saint-Laurent, ce forum permettra aux participants de visiter des bâtiments exemplaires construits au Bas-Saint-Laurent, notamment le bâtiment qui abrite maintenant les bureaux de la MRC de La Matapédia à Amqui et la Maison ERE 132, vitrine d’excellence en écoconstruction, sur le site des Jardins de Métis. Nous joignons donc la formation théorique aux réalisations bas-laurentiennes concrètes», a souligné Claire Sirois, directrice du Créneau Écoconstruction.