Ouverture des inscriptions du 21e Défi OSEntreprendre

Témoin de la créativité, de l'audace et de la passion présentes dans les 17 régions du Québec, OSEntreprendre a lancé le 29 octobre le 21e Défi OSEntreprendre.

Cette compétition nationale d'envergure qui se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national propose trois volets. Le volet Entrepreneuriat étudiant soutient le développement de l'esprit d'entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales.

Le volet Création d'entreprise offre l'occasion aux nouveaux entrepreneurs, l'année de démarrage, de valider leur projet, d'obtenir des bourses, d'élargir leur réseau et d'exprimer leur passion. Le volet Réussite inc. fait rayonner des entreprises ayant déjà participé au Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans et dont le cheminement présente un parcours inspirant de réussite.

Depuis le 29 octobre et jusqu'au 12 mars 2019, les intervenants scolaires du primaire et du secondaire, les étudiants du cégep et de l'université et les créateurs d'entreprises sont invités à faire rayonner leurs projets en s'inscrivant au Défi OSEntreprendre au osentreprendre.quebec. La 21e édition culminera le 12 juin 2019 par le gala national à Québec, et d'ici là, des centaines de finales locales et régionales célébreront l'audace des gens qui donnent vie à leurs idées.