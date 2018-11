Les écoles québécoises invitées à participer au concours «AGIS contre l'intimidation!»

Interligne a dévoilé le 30 octobre son tout nouveau programme des Alliances genres, identités et sexualités (AGIS), mis sur pied avec l'appui du ministère de la Justice. Offert à travers la province, le programme des AGIS soutient la création d'espaces accueillants et solidaires, pour les élèves LGBTQ+ et leurs camarades, grâce à des outils clés en main.

Une AGIS, c'est une alliance mise sur pied par et pour les jeunes dans le but de lutter contre l'intimidation et de rendre nos écoles plus sécuritaires et inclusives des réalités LGBTQ+. L'impact de telles alliances a été démontré à maintes reprises : les jeunes LGBTQ+ et non-LGBTQ+ qui ont la chance d'en avoir une dans leur école entendent moins de remarques discriminatoires, vivent moins d'intimidation et de harcèlement, rapportent avoir moins de pensées suicidaires et estiment avoir un meilleur soutien de la part du personnel scolaire.

«Au Canada, les premières alliances ''gai-hétéro'' ont vu le jour en Colombie-Britannique en 1998. Contrairement à d'autres provinces où de telles alliances sont bien implantées, le Québec offre peu de ressources en la matière», explique Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne. «Les appels reçus à la ligne d'écoute et les retombées de notre projet pilote nous indiquent cependant qu'il existe un réel besoin».

Pour aider les jeunes et les adultes mentors qui souhaitent lancer une AGIS dans leur école ou dans tout autre milieu jeunesse, Interligne propose une trousse de départ comprenant un guide de démarrage en 8 étapes, un recueil de 25 activités et un catalogue de formations gratuites. À cette trousse s'ajoutent des forums de discussion, des ressources complémentaires et une liste d'organismes proposant des conférences en milieux jeunesse sur agis.interligne.co.



Si les ressources financières ne sont pas essentielles au lancement d'une AGIS, elles permettent de voir plus grand. Pour donner un coup de pouce à la création d'alliances, Chantiers jeunesse offrira une bourse de 500 $ aux cinq premières AGIS qui en feront la demande sur le site web.

Interligne est un centre de première ligne en matière d'aide et de renseignements à l'intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Grâce à son service gratuit offert 24 heures par jour, l'organisme apporte un soutien aux personnes LGBTQ+, à leurs proches et au personnel des milieux communautaire, scolaire, de la santé et des services sociaux.