Des pneus d’hiver pour affronter la saison froide

Les premières précipitations de neiges se sont abattues sur la région au cours des derniers jours faisant réaliser à bon nombre d’automobilistes qu’il est plus que temps d’installer leurs pneus d’hiver.

Au Québec, le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver à compter du 15 décembre. Les pneus d’hiver doivent arborer le pictogramme représentant une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de neige.

Les automobilistes doivent faire preuve de gros bon sens et chausser leur véhicule de pneus adéquats pour affronter la saison froide. Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est toutefois interdite en dehors de cette période.

DÉNEIGER SA VOITURE

En plus d’adapter leur conduite en fonction des conditions climatiques et routières, les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige.

Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes.