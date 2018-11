Ce sont près de 200 convives qui ont assisté au souper-conférence pour le 40e anniversaire de l’Association Entre-Amis du Témiscouata et ont eu droit à une soirée forte en émotions.

L’évènement a débuté avec une performance très touchante de la chorale de la classe Alpha sous la supervision de Marie-Josée Guimond professeure. Le public présent a réservé une ovation bien sentie pour le président d’honneur de l’évènement Gilles Morin, victime d’un accident en 1982 qui l’a gardé paraplégique.

Des dignitaires et des élus très émus ont livré des discours personnels sur la différence et les difficultés de vivre des handicaps. Tous étaient touchés de près ou de loin par cette réalité.

Il y avait aussi des capsules vidéo réalisées par Sébastien Ouellet, metteur en scène de l’évènement et Rock Belzile de la plateforme Webtémis. Elles ont été tournées avec des membres, des parents ou des employés de l’Association Entre-Amis, et ont ponctué la soirée.

Guylaine Guay, auteure et conférencière, a clôturé avec brio la soirée avec sa conférence «Viv(r)e la différence». La mère de deux garçons autistes a parlé avec cœur et avec beaucoup d’humour de sa réalité. Elle était d’ailleurs accompagnée de son plus jeune fils Clovis et de son mari Steve.

Les organisateurs tiennent à remercier tous les partenaires de la soirée ainsi que tous ceux qui y ont assisté. Cette soirée marquait un renouveau pour l’organisme avec une nouvelle identité visuelle qui met de l’avant l’enracinement de l’association dans la communauté.