Une nouvelle saison pour les Prédateurs du Témiscouata

Les Prédateurs du Témiscouata entameront une nouvelle saison le 2 novembre prochain à l’aréna du Centre communautaire de Dégelis. L’organisation a présenté son nouveau conseil d’administration et son alignement lors d’un point de presse tenu la fin de semaine dernière.

Cette année, l’entraineur-chef Simon Caron, qui comptera Éric Horth et Pierre Morneau comme adjoints, présentera «une jeune équipe avec du cœur au ventre et beaucoup de rapidité.»

Les joueurs vétérans confirmés des Prédateurs sont : Alexandre Roy (Lac-des-Aigles), Alex Ouellet, Maxime Bourgault, Phélix Bossé, Frédérick Raymond, Maxime Dugas, Christopher Dufour Landry, Kevin Dubé-Blanchette, William Daudelin, Jean-Francois Corbin, Matthew Brown, Michaël Beaulieu, David Morneau et Alexandre Roy (Grand-Sault). Ils pourront compter sur les recrues Justin Moreau, Kevin Robert, Maxime Morneau, Michaël Ouellet, Vincent Genest, Thomas Bossé, Olivier Larochelle et Mathieu Lavoie.

L’organisation confirme également la signature de William Plourde comme l’un des joueurs importés, ainsi qu’Étienne St-Jean à titre de joueur spécial. Notons que Mickaël Morin est sur la liste des blessés pour une période indéterminée, en raison d’une opération à un genou en octobre dernier. Olivier Dumont, Frédérick Ouellet et Pierrot Michaud ont opté pour la retraite.

La saison 2018-2019 sera de 28 parties, dont 7 parties locales dans chaque aréna : Aréna Jacques Dubé et centre Communautaire de Dégelis. La tarification n’a pas changé. Le budget d’opération pour la saison est de 90 000 $.

Les Prédateurs du Témiscouata annonce du même coup le retour retour de la Coupe Coors Light qui permettra une interaction entre les joueurs et les spectateurs. Ces derniers voteront grâce à leur dépliant reçu à l’entrée pour leur étoile de la partie. Un joueur pourra cumuler jusqu’à 6 points par partie locale.

Le conseil d’administration est maintenant formé d’André Beaulieu (président), Guildo Soucy (vice-président), Yves Ouellet (vice-président), Diane Litalien (secrétaire), Michel Ouellet (administrateur) et Éric Horth (administrateur).