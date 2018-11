La «Maison hantée» de Notre-Dame-des-Neiges toujours citée à l’Halloween

C’est sans doute en raison de son surnom et de la folle légende qui y est associée, mais la «Maison hantée» de Notre-Dame-des-Neiges fait parler d’elle partout au Québec, chaque année, à l’Halloween. Elle a d’ailleurs encore une place de choix dans la liste des lieux à visiter à la fin octobre.

Cette fois, l'ancienne résidence abandonnée – ou plutôt ses vestiges – fait partie d’un répertoire de lieux qualifiés de paranormaux créé par un internaute québécois. Celui-ci rassemble plusieurs dizaines de lieux uniques et «hantés». On y trouve même des descriptions et des rappels historiques. Depuis sa mise en ligne, la liste a été vue plus de 157 000 fois.

«La Maison hantée» se trouve sur le chemin de la Grève-de-la-Pointe, entre Rivière-Trois-Pistoles et Saint-Éloi. Selon le site de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, sa construction remonterait à 1830 et elle aurait abrité un relais de pilotes de bateaux.

Selon la légende, très connue dans la région, «les pilotes y séjournaient en attendant l’embarquement. Cependant, il y avait souvent des soirées bien arrosées ou l’alcool coulait à flot. Or, l’une d’elles tourna mal alors qu’un homme fut tué lors d’une bagarre. Pour cacher le crime, on décida d’enterrer le cadavre dans la cave de la maison et personne n’en parla. Mais les jours suivants, pendant la nuit, les gens entendaient toutes sortes de bruits. Les gens ont alors déserté la maison progressivement jusqu’à son abandon», peut-on lire.

Encore aujourd’hui, des bruits se feraient entendre sur place (la victime exigerait que l’on transporte ses restes en terre bénie) et c’est pourquoi elle se retrouve si souvent citée en exemple comme c’est aussi le cas dans cette liste de Z télé.

Notons par ailleurs que la «Maison hantée» fait partie du Circuit des légendes de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. En période touristique, de l’information peut être obtenue au Bureau d’information touristique de Trois-Pistoles.