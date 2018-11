Halloween : pour une cueillette de friandises en toute sécurité

Aujourd’hui, les enfants déguisés prendront d’assaut les rues afin de prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sûreté, la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.

Il est important de s’assurer que votre enfant soit visible puisque de nombreux piétons et automobilistes circuleront à la tombée du jour, un moment où la visibilité sera réduite. Il est donc conseillé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires et muni de bandes réfléchissantes. Nous vous recommandons également d’apporter une lampe de poche avec vous.

Enfin, privilégier le maquillage plutôt que le port d’un masque, afin de permettre à votre enfant de mieux voir et mieux entendre ce qui se passe autour de lui.

Au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :

Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents;

Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur;

Traverser les rues aux intersections;

Parcourir un seul côté de la rue à la fois;

Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer.

Au cours de la soirée, les enfants ne devraient jamais :

entrer dans la maison ou dans la voiture d’un inconnu;

suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied.

Les policiers demandent la collaboration des automobilistes qui devront être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite dans les zones résidentielles, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.

Rappelons que le principe de prudence a été introduit au Code de la sécurité routière en avril dernier. Ce principe s’adresse à l’ensemble des usagers de la route et prévoit entre autres que chaque usager de la route doit agir avec prudence et respect, surtout envers le plus vulnérable que lui, lorsqu’il circule sur le réseau routier. Les usagers vulnérables sont tenus d’adopter des comportements favorisant leur sécurité.

Pour plus d’informations concernant les règles de sécurité et pour tester vos connaissances sur la sécurité pour le soir de l’Halloween, nous vous invitons à faire le test qui est accessible sur le site Internet de la Société de l’assurance automobile du Québec.