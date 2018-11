Des équipiers Premier Tech mobilisés pour l’Association du cancer de l’Est du Québec

Onze équipiers Premier Tech ont relevé le 24 octobre le Défi Têtes à prix de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Rassemblés à La P’tite Grenouille de Rivière-du-Loup, les participants ont tour à tour rasé leurs cheveux afin de démontrer leur soutien aux personnes vivant avec la maladie.

Grâce à leur geste de solidarité, ils ont remis la somme de 10 000 $ à l’Association, contribuant ainsi à offrir aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine des services les aidant à se sentir mieux physiquement et psychologiquement.

L’équipe Premier Tech invite la population à lui emboiter le pas : «Faites comme nous, formez une équipe avec vos collègues et inscrivez- vous au Défi Têtes à prix. Tout le monde a dans son entourage au moins une personne qui a vécu ou vit actuellement un épisode de cancer. Relever le défi, c’est une façon concrète de leur témoigner votre appui!»

L’idée d’y participer vous trotte dans la tête depuis un petit moment? Il est possible de relever le défi :

En organisant un défi personnalisé (seul ou avec votre famille, vos amis, etc.);

En organisant un défi rassembleur au sein de votre établissement d’enseignement;

En mobilisant votre milieu de travail pour un défi corporatif;

En portant sur la joue le tatouage « J’embrasse la cause »;

En versant un don (à un participant ou à la cause).

Pour participer, il suffit de visiter le www.defitetesaprix.org et cliquez sur l’onglet «S’inscrire». Pour donner, il faut simplement cliquer sur l’onglet en conséquence ou verser le don en main propre à un participant.