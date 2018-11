Le studio-stage Graphikos recherche des clients

Que ce soit avec un logo, un nom de commerce, un site web ou une campagne publicitaire, les étudiants en Graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup peuvent donner un coup de jeune à votre image. Le studio-stage Graphikos est actuellement à la recherche de clients pour la session d’hiver, qui débutera en janvier prochain.

Au cours de leur dernière session d’études, les finissants du programme technique travailleront sur des projets concrets pendant une période de 15 semaines, à raison de 11 heures par semaine.

Supervisé par leurs enseignants, ce stage permet aux étudiants d’apprendre à vivre avec les contraintes de contrats réels, mais aussi d’expérimenter la fierté de voir leurs créations passer de leur souris à la réalité. À même les locaux du Cégep, ces équipes d’étudiants développent donc leur créativité, leur innovation et leur autonomie, au bénéfice de clients qui profitent de leur savoir-faire, de leurs techniques modernes et de la fraicheur de leurs idées.

À titre d’exemple, au cours des dernières années, des équipes de stagiaires ont conçu les identités visuelles de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en 2021 et du parc régional de la rivière Mitis, ainsi que le design de nouveaux sites web pour l’École de musique Alain-Caron et le Carrefour d’initiatives populaires. Il est possible de découvrir un plus large éventail des projets réalisés sur le site graphikos.cegeprdl.ca/studio-stage.

Les entreprises et organismes qui ont un projet dans la manche peuvent le soumettre avant le 5 novembre prochain en remplissant le formulaire qui se trouve sur le site web de Graphikos. Pour plus d’information, ils peuvent contacter Emmanuelle Garnaud, enseignante responsable du studio-stage, au 418 862-6903, poste 2289, ou à [email protected]