Acquisition d’une chaise Thera-Glide au CHRGP

La campagne de financement de l’Association des prothèses du KRTB lancée le printemps dernier en collaboration avec la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a connu un franc succès. Elle a permis d’amasser la somme nécessaire permettant au service de réadaptation du 4ième chirurgie de l’hôpital de Rivière-du-Loup de faire l’acquisition d’une chaise Thera-Glide qui est d’une grande utilité pour les intervenants de ce service.

Le nombre d’interventions pour la pose de prothèses articulaires aux hanches et aux genoux est en hausse et le service de réadaptation avait une besoin d’un outil simple, mais très efficace pour améliorer la mobilisation précoce et sécuritaire des patients. L’achat de la chaise Thera Glide a permis de combler ce besoin.

Une telle réussite est le fruit de l’implication et de la générosité de commanditaires, de partenaires et de donateurs que la direction de l’Association régionale des prothèses du KRTB et la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup remercient. Cette participation de nombreux donateurs représente un soutien à la réalisation d’un des objectifs de l’association qui est de mettre sur pieds des ressources pour accroitre la qualité des soins reliés à la pose de prothèses articulaires.

L’Association régionale des prothèses du KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Basques) formée en 2003 est un organisme de bienfaisance enregistré dont les objectifs sont entre autres de créer des liens et partager le vécu entre les personnes qui portent une prothèse articulaire à la hanche ou au genou et de mettre sur pieds des ressources pouvant servir de moyens pour accroître la qualité des soins reliés à la pose de prothèses articulaires.

L’Association a déjà réalisé la production de deux (2) documents audio-visuels sur la pose de prothèses articulaires, un pour la hanche et un pour le genou dont plus de 100 exemplaires sont en circulation dans des hôpitaux du Québec et des maisons d’enseignement en soins.

Les personnes intéressées à devenir membres peuvent communiquer à l’Association régionale des prothèses du KRTB C.P, 365 Rivière-du-Loup G5R 3Y8.