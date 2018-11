Une automobile électrique pour le bloc opératoire du CHRGP

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annonce que le département de chirurgie pédiatrique du Centre hospitalier régional du Grand-Portage a reçu une voiture électrique destinée à sa clientèle en bas âge; une gracieuseté de la Fondation Grand-Partage.

Quel moment déchirant qu’est celui où l’enfant doit se séparer de ses parents pour se rendre à la table d’opération. Cet instant apporte son lot de stress, de peur et de larmes. À partir de maintenant, quand les portes du bloc opératoire du CHRGP s’ouvriront, l’enfant et ses parents découvriront cette magnifique petite voiture dans lequel l’enfant pourra continuer son chemin jusqu’au bloc en toute sécurité et le sourire aux lèvres.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup dit un grand merci à la Fondation Grand-Partage pour leur généreuse contribution afin de faciliter cette épreuve pour l’enfant qui doit être opéré, ainsi que pour ses parents.

Cette belle nouvelle n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'initiative de la Fondation de la santé du Témiscouata, en mai 2018.

Sur la photo, de gauche à droite, on reconnaît Édith Lévesque, Julie Boucher, Isabelle Dubé, Julie Ouellet, Sandra Pomerleau, Martin Pomerleau, Élodie Blanchard, Steve Pomerleau et le Dr Hubert Chiasson.