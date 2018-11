Un succès pour Bienvenue Québec à Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup accueillait du 21 au 24 octobre la bourse touristique Bienvenue Québec, le plus grand rassemblement annuel de l’industrie touristique dans la province. L’organisme Tourisme Rivière-du-Loup a été chargé de l’organisation de l’évènement pour toute la région du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec les cinq MRC de la région.

C’était la première fois que la bourse touristique se tenait à l’est du Québec. «C’était tout un défi d’organisation. C’était impressionnant de voir la mobilisation d’une région pour accueillir un tel évènement. On a été capable de montrer ce qu’on avait, et Rivière-du-Loup tire son épingle du jeu par la bande puisque l’évènement se tenait ici», explique la directrice de Tourisme Rivière-du-Loup, Monique Dionne.

Le but de cette bourse touristique était entre autres de positionner le Bas-Saint-Laurent comme destination de vacances auprès des acheteurs internationaux. Environ 130 acheteurs à travers le monde et plus de 500 participants et vendeurs de partout au Québec ont pris part à cet évènement d’envergure. Ce dernier a nécessité l’occupation complète de l’Hôtel Universel, ainsi que de la collaboration de l’Auberge de la Pointe et du Best Western Plus Hôtel Lévesque. Plusieurs autres établissements hôteliers ont bénéficié de l’achalandage touristique dans la région, d’après Mme Dionne.

Une valeur de 50 M$ a transigé dans le cadre de ce 30e congrès touristique Bienvenue Québec. C’était également une occasion pour les différents acteurs régionaux du tourisme de tisser et de renforcer leurs liens d’affaires. Le comité d’organisation a pu compter sur un budget de 225 000$ pour la tenue du congrès.

«Les acheteurs internationaux étaient à la recherche de restaurants et d’hébergement. Avec la Traverse de Rivière-du-Loup/Saint-Siméon, on leur a offert un nouvel itinéraire, de faire une boucle dans leur parcours. Le défi était de positionner et de faire connaitre Rivière-du-Loup», explique Marie-Ève Filion de Tourisme Rivière-du-Loup. Les producteurs locaux du Bas-Saint-Laurent ont été mis à l’avant-plan notamment lors des repas servis lors ce l’évènement, qui affichait complet. La participation de plusieurs acteurs locaux tels que le Musée du Bas-Saint-Laurent, Duvetnor et le parc côtier Kiskotuk ont permis à la région de bénéficier d’un impact important.