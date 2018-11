Du mouvement sur le CA de la Fondation de la santé du Témiscouata

Il y a eu du mouvement sur le conseil d’administration de la Fondation de la santé du Témiscouata. Ainsi, Dre Linda Landry passe du poste de vice-présidente à celui de présidente en remplacement de Hélène Lemieux qui a quitté le CA de l’organisme.

De plus, Marie-Noëlle Fortin et Thérèse Viel font leur entrée au CA pour un mandat de deux ans tandis que Claude Briand prend la relève pour un mandat d’un an suite au départ d’un administrateur. Michel Bastille accède au poste de vice-président et Véronique Bossé à celui de secrétaire tandis que Julie Rossignol a conservé sa fonction de trésorière. Jocelyne Perron, Sylvie Jalbert, Keven Ouellet et Gervais Morneau complètent le CA.

Lors de l’assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée le 23 octobre dernier à la salle Gérald Marquis de l’hôpital Notre-Dame-du-Lac, on a souligné le départ de Hélène Lemieux et Guylaine Dupont dont le mandat prenait fin cette année ainsi que celui de Nicole Denoncourt. Des remerciements leur ont été adressés, en particulier pour Mme Denoncourt qui fut une des pionnières de la Fondation de la santé du Témiscouata, une implication qui a duré pendant 20 ans.

QUELQUES CHIFFRES

Dans le dernier rapport annuel publié par la Fondation, année financière 2016-2017, on y apprenait que l’organisme a octroyé 100 262 $ en équipements médicaux pour les établissements de santé du Témiscouata au cours de cette période.

Ses revenus pour l’année financière 2016-2017 s’élevaient à 224 035 $. Pour la même période, les activités de financement ont permis de recueillir 144 062 $.

La Fondation de la santé du Témiscouata, c’est également 701 donateurs, 4 activités de financement et 70 bénévoles. Ces activités de financement sont : Le Groupe Voyage 500, Roulons & Golfons pour la Fondation, L’évènement en blanc, Le bal des princesses et leurs chevaliers.