Prudence dans les rues lors la collecte de l’Halloween

Pyjamasques, Minions et autres princesses, sorcières ou Pat’Patrouille s’apprêtent à sillonner nos quartiers, pour collecter bonbons et friandises à l’occasion de l’Halloween ce 31 octobre. À nouveau cette année, camions de pompiers, voitures de police et autres partenaires parcourront les rues de 16 h à 20 h, gyrophares en fonction.

Pompiers et policiers remettront alors des friandises aux enfants qu’ils croiseront et en profiteront pour rappeler certaines consignes de sécurité. Les policiers auront en outre quelques brassards réfléchissants à donner, avec le concours de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

À l’aube de la grande quête aux sucreries, voici quelques conseils de prévention :

Sonnez aux portes en groupe ou accompagnés d’un adulte et demeurez à l’extérieur;

Soyez visibles : portez des vêtements aux couleurs claires ou des bandes réfléchissantes et allumez une lampe de poche;

Portez des vêtements courts et préférez un maquillage aux masques;

Parcourez un seul côté de la rue à la fois, traversez aux intersections et respectez la signalisation.

La Ville incite par ailleurs les parents à avoir en tête la sécurité de l’ensemble des petits en balade dans les rues, en accompagnant leurs enfants à pied lors de la tournée des bonbons. Une augmentation de voitures se stationnant de quelques maisons en quelques maisons a en effet été notée, un comportement risqué pour les autres familles qui déambulent. Le 31 octobre, tous sont donc invités à minimiser l’usage de la voiture, pour s’assurer qu’il y ait des centaines de «bouh»… mais aucun boum!

Les fêtes, célébrations et évènements spéciaux sont généralement soulignés d’une illumination particulière de l’hôtel de ville. Pour l’Halloween, les passants sont invités à lever leurs yeux vers la tour, qui sera vraisemblablement hantée par quelques fantômes, l’espace d’une soirée. Espérons qu’ils pourront être chassés pour un retour à la normale dès le lendemain.