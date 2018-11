Lancement d’une campagne de sensibilisation au TDAH

Les étudiants souffrant d’un trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperactivité (TDAH), réalisent des petits exploits au quotidien, comme rester assis sur leur chaise et organiser leur horaire.

Dans le cadre du mois de sensibilisation aux troubles d’apprentissage, les Services adaptés du Cégep de Rivière-du-Loup lancent une campagne visuelle pour souligner leurs efforts et faire réfléchir la communauté collégiale sur les défis liés à ces troubles.

Articulée autour du slogan «Mes exploits au quotidien», la campagne a été pensée par Marie-Maude April, conseillère en adaptation scolaire, et réalisée en collaboration avec Graphikos, le studio-stage du programme Graphisme. L’équipe de stagiaires, composée de Laura Baumann, Maxime Béland, Alice Salomé Petit et Manon Provot, a d’ailleurs été plongée dans la situation d’une personne vivant avec un TDAH afin d’arriver à conceptualiser fidèlement les épreuves qu’elle traverse, un cours après l’autre.

Une série de trois affiches, qui exposent chacune un exploit réalisé par les étudiants aux prises avec un TDAH, se retrouvent dès aujourd’hui sur les murs du Cégep. Elles peuvent également être téléchargées sur le site web du Cégep (www.cegeprdl.ca/servicesadaptes). De courtes animations vidéo circulent également sur les réseaux sociaux.

D’origine neurologique, le trouble du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité, affecte la capacité d’attention de l’individu. Le cheminement d’un étudiant vivant avec ce trouble d’apprentissage s’avère parfois plus difficile. Les Services adaptés du Cégep offrent un soutien à ces étudiants, en favorisant leur intégration et leurs apprentissages et en leur proposant des accommodements.