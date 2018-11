La généalogie au service de la génétique 

Le dimanche 11 novembre prochain, à 13 h 30, au Centre culturel, la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles recevra le Dr Christian Allen Drouin. La conférence portera sur le patrimoine génétique de la population de la région. Un sujet d’actualité et un rendez-vous à ne pas manquer.

En dressant les arbres généalogiques de ses patients, le Dr Drouin a étudié la transmission générationnelle de certaines maladies dans la population de notre région, du Québec et même du Canada.

Ses recherches lui ont permis de cibler certains des problèmes de santé connus actuellement et d’en retracer l’origine. Les facteurs génétiques, politiques et géographiques qui favorisent l’émergence de certaines maladies seront évoqués. Des maladies comme le cancer du sein ou la maladie de Tay Sachs, malheureusement trop fréquentes dans la population de la région et dans d’autres communautés ethniques du Québec, seront utilisées pour mieux comprendre la migration des hommes et de leurs gènes à travers l’histoire.

Excellent communicateur, invité recherché par les organisateurs de congrès, colloques, et autres tribunes intéressées par la génétique médicale, on a pu entendre le Dr Drouin à l'Association francophone pour le savoir (ACFAS), l'Association canadienne de dermatologie, section Québec, l'Association de la neurofibromatose du Québec et bien d'autres organismes qui se font un plaisir et devoir de diffuser ses travaux.

La conférence sera suivie du lancement du 40e numéro de L’Écho des Basques et du calendrier 2019.