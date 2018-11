Jeannine Ouellet, première femme en Amérique à obtenir le titre d’Académicienne internationale de généalogie

La Louperivoise Jeannine Ouellet a été invitée à titre de conférencière dans le cadre du congrès de la Confédération internationale des sciences généalogiques et Héraldiques, tenu du 2 au 4 octobre, dans l’Hôtel de Guînes, Arras, en France.

La conférencière a entretenu l’auditoire en racontant l’histoire de François Hoüallet (1644-1716), chevau-léger de Monseigneur le Grand Dauphin, régiment de 200 soldats créé par Louis XIV, deux ans après la naissance de son fils ainé Louis de France. François est le frère de Charles Julien, maitre-peintre à Paris, et de René Hoûallet, ancêtre de tous les Ouellet-te d’Amérique.

Après avoir prononcé des conférences en divers lieux au Québec, au Nouveau-Brunswick, en France, en Écosse et aux États-Unis, la Louperivoise est la première femme du continent américain à recevoir la plus haute distinction établie par l’organisme généalogique, celle d’Académicienne internationale de généalogie.

Fondée en 1998 à Turin en Italie, l’Académie internationale de généalogie regroupe des spécialistes compétents représentant les diverses aires du monde. Elle a pour but de favoriser et de coordonner les études généalogiques au niveau international et de promouvoir des rencontres et colloques à l'échelle mondiale, en vue de faire de la généalogie une véritable discipline au sein des sciences humaines.