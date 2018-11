Maintien de la vaccination gratuite contre l’influenza pour les groupes à risque

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, renverse une décision du gouvernement précédent et annonce le maintien de la vaccination gratuite pour les groupes suivants :

les enfants de 6 à 23 mois;

les enfants de 2 à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques;

les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

les adultes ayant une maladie chronique (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse);

les personnes âgées de plus de 60 ans;

ainsi que toutes celles qui sont en contact étroit avec des personnes à risque de complications.

«Nous voulons ainsi nous assurer de préserver l'accessibilité de ce service qui s'adresse à l'ensemble des personnes à risques de développer des complications à la suite de l'infection. Nous avons à cœur d’offrir cette protection contre les conséquences du virus de la grippe au plus grand nombre de personnes possible, dans un souci de prévention et pour le mieux-être de la population québécoise», explique Mme Mc Cann.

La prochaine campagne de vaccination débute le 1er novembre 2018.