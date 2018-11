COSMOSS : des résultats à profusion pour les jeunes et les familles

Le rapport annuel 2017-2018 de la Démarche COSMOSS est maintenant disponible sur son nouveau site Web au www.cosmoss.qc.ca. Ce dernier présente plus d’une centaine d’initiatives réalisées pour les jeunes et les familles au cours de la dernière année, grâce à la collaboration des partenaires COSMOSS au Bas-Saint-Laurent, notamment dans les MRC de Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques.

Ateliers d’éveil à la lecture et de stimulation du langage chez les tout-petits, soutien à la création de parcs et espaces verts et mise en place de projets préparatoires à l’emploi pour les jeunes, voilà autant de réalisations figurant au bilan COSMOSS et sur son nouveau site Web.

Au chapitre des nouveautés de la dernière année, soulignons l’adhésion de 13 écoles secondaires à l’approche Fillactive, dont 6 en provenance du KRTB, qui vise à contrer la sédentarité chez les adolescentes par une offre d’activités sportives répondant à leur réalité. Il y a aussi l’utilisation d’une trousse de détection des problèmes de langage chez les enfants de moins de 5 ans dans les centres de la petite enfance (CPE) et les organismes Famille du Bas-Saint-Laurent. Appelée Stimulons ensemble le langage en s’amusant (STELLA), elle permet de référer rapidement des enfants à des services en orthophonie avant leur entrée à la maternelle.

On note également la réalisation de 16 projets dédiés à la lecture dans les camps de jour, les CPE et chez les familles de même que le déploiement grandissant d’initiatives favorisant l’accessibilité aux aliments et à la saine alimentation dans les collectivités. Il y a aussi le site www.cosmoss.qc.ca, soit le lien pour suivre les initiatives jeunesse au Bas-Saint-Laurent.

Les personnes intéressées par le soutien aux jeunes et aux familles sont invitées à consulter les réalisations des partenaires COSMOSS sur le nouveau site Web, alors que plusieurs initiatives y sont mises en valeur. Conçu comme un portail régional, les actions et évènements COSMOSS dans chaque territoire de MRC y seront présentés au fil des semaines et des mois. Une brève capsule vidéo «Pour que chaque jeune développe son potentiel», présente la démarche de concertation COSMOSS qui, rappelons-le, est unique au Québec.

COSMOSS signifie Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Elle regroupe des organisations issues du réseau de la santé et de l’éducation, du secteur municipal, de la petite enfance, de l’emploi et du milieu communautaire. Ils collaborent depuis bientôt 15 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire et une intégration réussie au marché du travail.