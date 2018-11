Corps retrouvé: il s'agit bien de Moïse Rioux

La Sûreté du Québec a été en mesure de confirmer officiellement que le corps qui a été retrouvé en après-midi hier à Saint-Mathieu-de-Rioux est bel et bien celui de Moïse Rioux. Ce dernier était porté disparu de sa résidence depuis quelques jours.

Selon le sergent Claude Doiron, le corps ne comportait aucune marque de violence, il ne semble donc pas y avoir d’élément criminel en cause. Une autopsie devrait avoir lieu au cours des prochains jours afin de connaitre la cause du décès.

La dépouille a été retrouvée en fin d'après-midi mardi par des agents de la SQ dans un boisé situé à l'est de la municipalité. Un périmètre a ensuite été érigé autour de la victime.

La Sûreté du Québec avait déployé un important contingent pour les recherches, incluant un poste de commandement, un hélicoptère, un maitre chien en plus de l'assistance d'une dizaine de bénévoles accrédités et membres de l'équipe de recherche et sauvetage La Grande-Ourse.