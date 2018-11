Le CLD de la MRC des Basques nominé pour le prix Performance 2018

C’est avec beaucoup de fierté que l’équipe du CLD et de la MRC des Basques a appris le 11 octobre dernier qu’elle serait de la course pour le prix Performance 2018 du réseau des Fonds locaux de solidarité (FLS). Le récipiendaire du prix sera dévoilé le 16 novembre prochain au Palais Montcalm à Québec.

La MRC des Basques se classe, avec les MRC de Beauharnois-Salaberry et Brome-Missisquoi, parmi les trois finalistes de ce prix. «Cet honneur doit être partagé avec toute l’équipe du CLD, son conseil d’administration et son comité d’investissement. Mais il faut surtout souligner que c’est d’abord et avant tout le dynamisme et la détermination de nos gens d’affaires qui nous ont portés aussi loin», souligne le président du CLD, M. Réjean Côté.

Lancé en 2016 par les Fonds locaux de solidarité FTQ, le prix Performance est remis à la MRC fiduciaire s’étant le mieux illustrée. Pour se qualifier, une MRC doit dépasser, trois années sur cinq, le nombre annuel moyen de dossiers financés par l’ensemble du réseau provincial. Le nombre de dossiers financés, le rendement et l’utilisation des sommes provenant du Fonds sont les autres critères évalués pour déterminer les finalistes.

Pour M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques : «Cette nomination est une grande fierté pour nous et nous souhaitons la partager avec toute la population des Basques. Nous croisons nos doigts pour la finale. Constater que nous sommes parmi les trois premiers au Québec c’est une bonne dose d’adrénaline qui nous invite à essayer de faire encore mieux.»