Plusieurs démissions au service du culte à l’église de Saint-François pour la messe de 9 h, en novembre.

Je m’adresse à des ouailles frustrées par le système, outragée on me répond : «c’était décidé à l’avance, on l’écoutera à la T.V.»

Pourtant, à la paroisse de Saint-Ludger, on bénéficie d’une messe le mardi soir à 19 h.

Pourquoi pas nous le samedi soir autour de cette heure? Certains sont heureux de cette idée.

Alice Michaud

Membre de la chorale de Saint-François