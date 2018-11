Un début de mandat sous le signe de la collaboration

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, au nom des membres du conseil et de l’ensemble des citoyens souhaite transmettre ses plus sincères félicitations aux nouveaux membres de ce tout premier gouvernement Legault. Elle félicite tout particulièrement la nouvelle ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx.

«Étant à la fois chargée du développement régional et responsable de notre région, et élue de la circonscription voisine de Côte-du-Sud, elle aura en main tout ce qu’il faut pour bien saisir l’importance de nos dossiers liés au développement régional et les faire cheminer, de concert avec notre député. J’en suis convaincue», déclare Mme Vignet, qui a déjà sollicité par lettre une première rencontre avec la ministre Proulx.

La mairesse de Rivière-du-Loup félicite également la nouvelle ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, lui assurant «la pleine collaboration des élus afin de bien servir les intérêts des citoyens. Nous avons devant nous d’importants chantiers et j’ai déjà hâte de me mettre à la tâche avec la nouvelle ministre».

Enfin, Mme Vignet a également salué la parité hommes-femmes du conseil des ministres, mentionnant qu’il est « réjouissant de constater que la pratique tend à s’imposer au sein du gouvernement. Cet exemple encouragera certainement de plus en plus de femmes à se porter candidate pour qu’un jour, bientôt espérons-le, il en soit de même dans nos instances régionales et conseils municipaux.»

RENCONTRE AVEC DENIS TARDIF

La mairesse Vignet a rencontré ce matin le nouveau député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, afin d’établir un premier contact et mettre la table quant au type de collaboration qui sera établi entre les deux équipes.

«Ce fut une première rencontre aussi agréable que productive, résume Mme Vignet. Nous avons fait l’état des lieux de tous les dossiers prioritaires pour nous et avons également abordé les enjeux qui s’imposent sur les plans local et régional, en inscrivant ceux-ci sous l’angle de Rivière-du-Loup, cité régionale de la circonscription. C’était important pour nous de se parler de vive voix, sachant l’importance du rôle du député pour notre région, pour la dynamique qui s’installera avec le nouveau gouvernement. Nous sommes tous sur le mode de l’ouverture, de la collaboration enthousiaste, chacun étant pleinement déterminé à servir au mieux les intérêts des citoyens.»