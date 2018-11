Les bénévoles, une richesse inestimable pour Dégelis

Le 17 octobre dernier, la Ville de Dégelis soulignait l’apport important des bénévoles dans sa communauté. Près de 200 personnes assistaient à cet évènement reconnaissance. Une ambiance de souper de famille régnait dans la salle alors que 25 organismes étaient représentés.

«Dégelis est la municipalité qui compte le plus d’évènements majeurs au Témiscouata. Sans vous, toutes ces activités ne seraient pas possibles, merci», soulignait Normand Morin, maire de Dégelis. Ce dernier a profité de l’occasion pour saluer la nomination de Gloriane Landry, à titre de finaliste pour le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Mme Landry, très engagée dans le milieu depuis bon nombre d’années, est impliquée dans une douzaine de comités pour lesquels elle travaille bénévolement avec dévouement et dynamisme. Un certificat de reconnaissance et une gerbe de fleurs lui ont été offerts pour l’occasion par le conseil municipal qui tenait à la remercier très sincèrement pour son extraordinaire contribution à la vie culturelle et communautaire de Dégelis.

Dans le cadre de cet évènement reconnaissance, les étudiants de 6e année de l’École Desbiens de Dégelis ont été rencontrés afin d’échanger de l’importance de l’implication bénévole dans leur communauté. Ces derniers ont été invités à dessiner ce que représentait pour eux le bénévolat et ont manifesté un vif intérêt à devenir bénévole. Leurs dessins ont agrémenté le centre des tables lors du souper et ont beaucoup touché les convives. Un projet de «relève bénévole» est d’ailleurs l’un des éléments importants du plan stratégique du Service des loisirs de Dégelis, déposé en juin dernier. Un projet à suivre…