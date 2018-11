Le Club de l’Âge d’or de Rivière-Bleue lance sa programmation 2018-2019

C’est lors d’un 5 à 7 le 17 octobre dernier que les dirigeants du Club de l’Âge d’or de Rivière-Bleue ont présenté leur programmation d’activités devant une quarantaine de personnes.

Baseball poche, pétanque atout, shuffleboard, soirées de cartes, curling, initiation à l’informatique et même pickeball seront offerts au Complexe sportif Rosaire-Bélanger. Certaines activités sont de jour, d’autres en soirée. Des tarifs membres et non membres sont en vigueur. Il est toujours temps de s’inscrire à l’une ou l’autre des activités proposées en communiquant avec Lise Bérubé au 581-656-0777. Un club de marche pourrait aussi voir le jour si suffisamment personnes sont intéressées. Donnez aussi votre nom à Mme Bérubé.

Il est toujours temps de se procurer sa carte de membre auprès de l’un des administrateurs du club. Le conseil d’administration a aussi profité de l’occasion pour remercier sincèrement Michel Ouellet pour ses années d’implication auprès de l’organisme ainsi que souhaiter la bienvenue à Jean-Guy Drolet qui le remplacera. Deux sièges sont toujours à combler sur le conseil d’administration. Il est donc toujours possible de s’impliquer.

La programmation d’activités proposées s’inscrit dans la mission du Club de l’Âge d’or d’offrir des occasions aux personnes de 50 ans et plus de se rencontrer, de se divertir, de bouger et même d’apprendre. L’invitation est donc lancée à tous.