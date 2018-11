Légalisation du cannabis : la prévention avant tout

Le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) réitère sa mission et met de l’avant son rôle primordial en prévention. C'est le mot d’ordre que désire lancer le RMJQ quant à la question de la légalisation du cannabis.

Les maisons des jeunes (MDJ) sont des lieux d’accueil et de rassemblement où les adolescents se retrouvent en compagnie d’autres jeunes et d’intervenants qualifiés qui, par leur relation privilégiée, font quotidiennement de la prévention auprès d’eux. Ces intervenants, compétents, formés et au fait de la situation, sont en mesure de répondre aux questions et aux besoins des jeunes sans jugement, le tout dans un cadre sécuritaire et de confiance.

Le RMJQ est un organisme sans but lucratif représentant plus de 180 maisons des jeunes à travers le Québec. Reconnu par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, il travaille quotidiennement à défendre les intérêts des adolescent.es, à faire la promotion du travail accompli dans ses maisons des jeunes membres et à faire connaître la mission des maisons des jeunes.