Début de la campagne «Donne-toi de l’air!»

Le 2 octobre dernier, le Centre des Femmes du Témiscouata ouvrait ses portes dans le cadre de la Journée nationale des Centres de Femmes. Sous forme d’un 4 à 8, les femmes de tous âges étaient invitées à visionner un court métrage présentant un centre des femmes suivi d’un échange.

Elles ont vécues également une visualisation sur leur vision future de leur Centre de Femmes pour ensuite créer une banderole collective où chacune avait à confectionner un fanion de tissus exprimant sa vision et son souhait pour le centre. Ce fut l’occasion pour l’équipe des travailleuses d’annoncer la date de lancement pour le début de la campagne de promotion des centre de femmes du Québec «Donne toi de l’air» #PrendreSoinSentraiderAgir initiée par leur regroupement, L’R des Centres de Femmes du Québec, le plus grand réseau féministe d’action communautaire autonome au Québec.

À partir du 22 octobre, L’R et ses 87 centres membres provenant de toutes les régions du Québec lancera officiellement son plan de communication. Au Bas-Saint-Laurent, 9 centres de femmes travaillent à l’amélioration des conditions de vie des femmes, dont 5 Centres sont du KRTB. Tous ces centres partout au Québec se dévouent toujours à leur mission depuis plus de 40 ans contribuant à la transformation sociale de notre société pour un Québec équitable et égalitaire.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les centres de femmes du Québec travaillent avec environ 260 000 femmes tous les ans, à contribuer à leur mieux être avec une équipe professionnelle. Il est important de le dire et de le valoriser.

Les femmes vont au centre pour prendre soin d’elles : elles y trouvent de l’information, des références, des activités et services gratuits qui les aident à améliorer leur santé mentale et physique. Tout ça passe dans un réel milieu de vie, les femmes y rencontrent d’autres femmes et tissent des liens. Les femmes développent ainsi un réseau d’entraide.

Aussi, levier d’implication citoyenne, le centre permet le développement de projets qui répondent aux besoins des femmes et améliorent leurs conditions de vie.

Les services, activités et programmes des centres outillent les femmes contre la violence sous toutes ses formes. Au centre, elles apprennent à l’identifier et découvrent comment elles peuvent y mettre terme.

Restez à l’affut, d’autres actions suivront tout au long de l’année pour mieux faire connaitre le travail des centres de femmes du Québec. Surveillez la page facebook de votre Centre.