Le guichet automatique de la rue Fraserville sera retiré

La Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup va retirer le guichet automatique de la rue Fraserville. Cette modification de services est réalisée alors que le Mouvement Desjardins effectue actuellement un virage technologique en proposant une nouvelle offre de guichets automatiques à écran tactile, dotés d’une interface bonifiée présentant de nouvelles fonctions.

La Caisse mentionne que l’installation de nouveaux guichets est en cours depuis le début du mois d’octobre. «À travers ce processus de modernisation, le guichet de la rue Fraserville ainsi qu’un guichet du siège social seront retirés d’ici le 30 octobre. Au total, 7 guichets demeureront sur les territoires de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin assurant ainsi une disponibilité optimale à l’ensemble des membres Desjardins», a-t-on expliqué dans un communiqué.

La Caisse note que le portrait actuel de l’utilisation des guichets démontre des baisses d’achalandage année après année, la plus forte baisse étant observée au guichet de la rue Fraserville ainsi qu’à l’un des guichets situés au siège social de la Caisse. «Cette diminution est liée aux nouveaux comportements des membres qui ont changé leurs habitudes de consommation des services financiers. Internet, téléphones intelligents, tablettes, pour ne citer que quelques exemples, font partie intégrante de la vie des gens, tant pour fureter en ligne que pour payer les comptes», précise-t-on.

Les dirigeants de la Caisse de Rivière-du-Loup ont également considéré les couts investis pour cette modernisation des guichets en plus de réévaluer la façon dont la caisse offre ses services afin de les adapter en fonction de l’utilisation qu’en font ses membres.

Les nouveaux guichets automatiques seront à écran tactile, dotés d’une interface bonifiée présentant de nouvelles fonctions. La modernisation des guichets offrira une foule de fonctionnalités additionnelles qui faciliteront les transactions de membres Desjardins. Ce système à la fine pointe de la technologie permettra d’effectuer des transactions plus rapidement grâce à un écran tactile simple et intuitif. Le fonctionnement des dépôts est désormais plus écologique grâce au retrait des enveloppes. En effet, il suffit d’introduire les effets à déposer (chèques et/ou billets) dans le guichet et le dépôt se comptabilisera automatiquement. Cette nouvelle fonction permet ainsi d’avoir accès immédiatement aux montants déposés sans gel de fonds.

«Cet investissement majeur permettra d’améliorer l’expérience des membres dans l’utilisation des nouveaux guichets automatiques Desjardins», soutient la Caisse.