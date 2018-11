Embarquez avec nous, pour un Saint-Laurent toujours plus vivant

Le Conseil du Saint-Laurent invite la population à son quatrième Forum annuel, le 30 octobre prochain à Montmagny. Alors que ses membres se sont dotés d’un plan d’action quinquennal portant sur les quatre grands enjeux touchant le territoire (érosion et submersion côtière, qualité de l’eau et contamination, accès au fleuve et marinas, ressources et écosystèmes), il est maintenant temps de débuter sa mise en œuvre.

Destiné à toutes personnes intéressées par le Saint-Laurent, ce forum régional se tiendra le mardi 30 octobre de 9 h à 16 h à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny. Il est possible de découvrir la programmation et de s’inscrire, en visitant le site tcrsudestuairemoyen.org (onglet Forum annuel).

C’est sous le thème mobilisateur «Embarquez dans le bateau !» que les invités sont conviés à la rencontre qui se déclinera en deux temps. En matinée, une série de conférences permettra au public de découvrir les usagers au cœur de l’estuaire, d’hier à aujourd’hui. En après-midi, des initiatives locales ou régionales inspirantes seront présentées dans le but de stimuler les échanges et l’effervescence d’idées pour amorcer la réalisation des actions priorisées pour le territoire côtier régional.

Officiellement inaugurée en mai 2014, la TCR du Sud de l’estuaire moyen porte le nom de Conseil du Saint-Laurent. Son territoire inclut les municipalités riveraines des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Elle est composée de 24 membres, tous des acteurs de l’eau issus des sphères municipales, économiques, environnementales, communautaires et des Premières Nations. Comme chaque année, plusieurs sièges du Conseil seront en élection.

Pour de plus amples informations, contactez l’équipe de coordination : Solenn Sanquer au 418-551-7815 ([email protected]) ou Sophie Comtois au 418-722-8833 ([email protected])