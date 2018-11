La médaille du sacrifice remise à la famille de Carmel Moreault

La médaille du sacrifice a été remise à titre posthume au pompier Carmel Moreault décédé le 1er mai dernier lors d’un incendie à l'usine Cascades. Le pompier de 54 ans comptait plus d'une dizaine d'années d'expérience à la caserne 36 de Témiscouata-sur-le-Lac.

La médaille a été remise à la famille de M. Moreault par la sous-ministre de la Sécurité publique, Liette Larrivée. Il s’agit de la deuxième édition de cette cérémonie de reconnaissance qui s'est tenue dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers.

«Je tiens à souligner aujourd'hui le courage, le professionnalisme et l'engagement de M. Carmel Moreault, qui a exercé son travail avec dévouement et détermination. Il a donné sa vie en assurant la sécurité de sa communauté. C'est pourquoi nous l'honorons aujourd'hui au cours de cette remise de décorations et de citations», a souligné Mme Larrivée.

Cinq types de distinctions peuvent être décernées dans le cadre de cette cérémonie de remise de décorations et de citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours, soit : la Croix de courage; la Médaille pour acte méritoire; la Médaille du sacrifice; la Citation d'honneur ; et la Citation de reconnaissance.

La Médaille du sacrifice vise à honorer la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé à la suite d'une intervention à caractère exceptionnel. Une seule médaille du sacrifice a été décernée cette année, celle de Carmel Moreault .

Selon les informations transmises par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), c'est la chute d'un conduit de ventilation rempli d'eau qui aurait mortellement atteint le pompier.