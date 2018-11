Tirage au sort pour terrains de villégiature en forêt publique au Témiscouata

Chaque année, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) offre aux citoyens la possibilité de participer à un tirage au sort pour l’attribution de terrains de villégiature situés sur les terres du domaine de l’État.

Dans la MRC de Témiscouata, deux terrains de villégiature sont présentement disponibles pour la location dans le secteur du Lac du Dos de Cheval à Packington et dans le secteur du Lac des Roches à Pohénégamook. Ces lacs sont d’une superficie respective de plus de 30 ha et de 15 ha. L’accès pour se rendre au lac du Dos de Cheval se fait en voiture par le 5e Rang Nord à Packington. Celui pour le Lac des Roches se fait par le rang des Peupliers à Saint-Athanase. Les gens intéressés ont jusqu’au 3 novembre 2018 pour s’inscrire.

L’inscription se fait en ligne au www.mern.gouv.qc.ca/fr/tirageausort ou par téléphone au 1-800-665-6527. Pour plus d’information, communiquez avec Michelle Caron, technicienne en gestion du territoire à la MRC de Témiscouata au 418-899-6725 ou sans frais au 1-877-303-6725 # 4423, par courriel : [email protected]