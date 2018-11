Inspection d’une structure à Rivière-du-Loup

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’il y aura entraves sur la route Saint-Magloire à Rivière-du-Loup en raison de l’inspection générale planifiée du pont D’Amours. L’inspection se fera le jeudi 18 octobre entre 8 h 30 et 15 h 30.



Cette inspection permettra au Ministère d’évaluer l’état de la structure et de planifier les interventions à faire, si nécessaire. Lors de cette journée, la circulation se fera par alternance dans le secteur de 8 h 30 à 11 h 30 en avant-midi et de 13 h 30 à 15 h 30 en après-midi. Le Ministère invite les gens à bien planifier leurs déplacements, car il y aura risque de congestion, et à respecter la signalisation mise en place ainsi que les indications des signaleurs.

Le Ministère dispose d’un programme d’inspection annuelle pour l’ensemble de ses structures qui comprend des inspections annuelles, des inspections générales et des inspections particulières, au besoin. L’inspection annuelle consiste à vérifier sommairement le dessus et le dessous de la structure. Elle nécessite peu de temps et peut être effectuée plus souvent, permettant ainsi d’exercer, entre les inspections générales, un suivi visant la sécurité des structures et des usagers.

L’inspection générale consiste à examiner systématiquement, « doigt sur la pièce », tous les éléments d’une structure dans le but de détecter les défauts et d’en déterminer l’importance. Elle est effectuée à intervalles réguliers, de deux à quatre ans.

Faits saillants