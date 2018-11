Modifications à la circulation sur la rue Saint-Pierre

Dans la foulée de la réfection de la côte Saint-Pierre, la signalisation a été revue et certaines modifications sont à noter, concernant l’intersection de la rue Saint-Paul et la limite de vitesse autorisée.

Retrait des arrêts sur la rue Saint-Pierre

Le Service technique et de l’environnement profite des chantiers de réfection pour procéder à l’évaluation de la signalisation en place et sa remise aux normes les plus à jour, si nécessaire. Ainsi, l’arrêt toutes directions à l’intersection de la rue Saint-Paul apparaissait comme une incongruité par rapport aux autres intersections au débit de même nature. Afin d’augmenter la fluidité de circulation sur la rue Saint-Pierre, les arrêts ont été retirés sur celle-ci. À l’image de l’intersection avec la rue Laval ou Saint-Elzéar, les automobilistes circulant sur Saint-Paul devront donc attendre que la voie se libère sur la rue Saint-Pierre avant de s’y engager.

Limite de vitesse à 50 km/h

La limite de vitesse autorisée sur la rue Saint-Pierre sera désormais généralement de 50 km/h, à l’exception des zones scolaires, soit des rues Desjardins à Frontenac et Saint-Elzéar à Fraserville. Sur ces tronçons, la vitesse demeurera à 30 km/h du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30, entre les 1er septembre et 30 juin. Une signalisation appropriée apparaîtra ces prochains jours.

Implantée dans le secteur des rues Desjardins à Frontenac depuis bientôt trois ans, la vitesse alternative dans une zone scolaire sur la rue Saint-Pierre s’est avérée un succès, qui permet d’assurer la sécurité des écoliers et élèves pendant les périodes scolaires, tout en permettant d’adopter une vitesse conforme à la nature de la voie de circulation hors de ces zones ou périodes.

Comme chaque fois que des modifications à la signalisation sont mises en place, la Ville invite les citoyens à redoubler de vigilance et de prudence, le temps que tous s’acclimatent aux changements.