Une Grande marche à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac prendra part pour la première fois à la Grande marche du Défi Pierre Lavoie le samedi 20 octobre à 10h30. Le départ se fera au viaduc le Détour.

La Grande marche se tient dans plus de 75 villes au Québec la fin de semaine du 20 et 21 octobre. Entre amis, en famille et avec leur médecin de famille, les marcheurs parcourront une boucle de 5 km. Mascotte, maquillage, collations et musique seront sur place. En cas de pluie, l'évènement sera tout de même maintenu.

La Grande marche se tiendra dans 75 autres villes et municipalités du Québec les 20 et 21 octobre. Cette participation fracasse le record de l’année dernière, alors que 24 villes hôtes y avaient participé. Au total, plus de 30 000 marcheurs avaient marché à l'occasion de cet évènement à la grandeur du Québec.