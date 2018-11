De belles initiatives en loisir au Témiscouata

Une démarche de concertation a été entreprise au printemps dernier, réunissant des bénévoles provenant de comités de loisirs des municipalités du Témiscouata. Dans un objectif d’échanger, de s’entraider et de partager des connaissances, ces rencontres ont permis de mettre en place de nouvelles initiatives.

À titre d’exemple, plusieurs camps de jour se sont regroupés à Auclair sur le terrain de Camping D’Eau-Claire pour vivre une journée d’activités cet été. Une soixantaine de jeunes de Saint-Michel-du-Squatec, Lac-des-Aigles, Biencourt, Saint-Juste-du-Lac et Auclair ont participé à l’évènement qui a été une réussite sur toute la ligne. Ces mêmes municipalités ont aussi pris la décision de partager les frais de transport en autobus pour certaines occasions durant la période estivale. Ils ont ainsi pu diversifier et augmenter leurs sorties à l’extérieur pour le plus grand bonheur des enfants, des parents et des animateurs.

Autre initiative gagnante, le camp de jour de Saint-Eusèbe a invité les terrains de jeux des villages voisins à venir y participer à leur habituelle grande course à obstacles, une activité très appréciée des participants. Pour leur part, les groupes de Pohénégamook et de Rivière-Bleue ont fait ensemble l’acquisition de matériel de baseball en plus d’offrir des ateliers de balle aux jeunes des deux municipalités. Les équipes se sont affrontées pendant l’été dans le cadre du terrain de jeu.

Les échanges se poursuivent entre certaines municipalités pour faire l’embauche de ressources humaines communes afin de bonifier leurs services.

L’équipe COSMOSS Témiscouata félicite tous les comités de bénévoles et les services de loisirs pour leur implication et leur contribution à cette nouvelle démarche.