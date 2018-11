855 000 pieds carrés de terrains commerciaux et industriels

Depuis plusieurs jours, de la machinerie lourde travaille sur un grand terrain au coin de la rue Témiscouata et du boulevard Industriel à Rivière-du-Loup. L’homme d’affaires Jean-Pierre Bastille y fait la préparation d’une rue et d’emplacements commerciaux et industriels à vendre.

«Les travaux seront terminés dans une quinzaine de jours», a précisé M. Bastille qui, au cours des dernières années, faisait couper la végétation qui poussait sur cet emplacement zoné «blanc». Avec en main toutes les autorisations nécessaires, Jean-Pierre Bastille a donc décidé d’offrir aux entreprises ces nouveaux terrains très bien situés à l’entrée sud de la ville de Rivière-du-Loup.

Le promoteur a indiqué qu’il n’avait pas encore d’entente pour l’achat d’un emplacement dans ce nouveau secteur. Il disait même qu’il était nullement pressé, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un très bel emplacement. À suivre…