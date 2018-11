Toujours là pour la santé et la beauté du lac Long

Le Comité de protection du lac Long a continué cet été ses activités dédiées à la défense et à la compréhension de l’écosystème du lac ainsi qu’à l’information des riverains sur les actions à privilégier pour le protéger.

On a ainsi publié sur la page Facebook (@laclongtemiscouata) quatre capsules sur la façon d’éloigner les bernaches de son terrain. Un fléau pour de nombreux riverains du lac mais qui n’est pas sans rapport avec des aménagements fautifs des rives. De plus, des panneaux ont été ou seront bientôt installés près des débarcadères invitant à nettoyer les bateaux avant leur mise à l’eau pour éviter la propagation des myriophylles à épis, une plante aquatique très envahissante et déjà présente au lac Témiscouata.

Une des principales bénévoles, Adrienne Houde de Saint-Marc-du-Lac-Long, a été élue sur le conseil d’administration de l’Organisation de bassin versant du fleuve Saint-Jean et membre de son comité exécutif. Elle a également été choisie pour représenter les citoyens du Bas-Saint-Laurent au Projet de la stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 vouée à la gestion intégrée, durable et équitable des ressources en eau du Québec.

Grâce à l’implication de Mme Houde et de son conjoint, le Comité a également poursuivi sa cueillette de données sur la transparence de l’eau, l’étendue des herbiers et la croissance du périphyton qui sont transmises depuis trois ans au Réseau de surveillance volontaire des lacs dont l’organisme fait partie. Une équipe du ministère (MDDELCC) est également venue cartographier la densité des plantes aquatiques par échosondeur. Seulement certains secteurs ont pu être faits cette année. Ces recherches sont importantes car elles permettront d’avoir une meilleure compréhension des sources de phosphore qui affectent la qualité de l’eau et conduisent au vieillissement prématuré du lac.

Côté ludique, le Comité en collaboration avec le Comité des loisirs de Saint-Marc a organisé un premier Rendez-vous des rameurs du lac Long. Une quinzaine de kayakistes flanqués de bateaux de secours ont parcouru le lac entre les débarcadères de Rivière-Bleue et de Saint-Marc-du-Lac-Long où une grande bouffe les attendait. Activité très appréciée qui sera de retour l’an prochain. Surveillez également cet hiver sur le net une émission de la série Mystères des lacs où le lac Long sera en vedette.