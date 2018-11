La Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les Iles a lancé le 3 octobre sa Campagne annuelle de financement 2018. Sous le thème «Cet automne, je choisis La Ressource», la campagne se poursuivra jusqu’au 10 novembre prochain et l’objectif est de 25 000 $.

Cette campagne annuelle est primordiale pour La Ressource. En effet, 90% du budget de fonctionnement de l’organisme provient de ses activités de financement. Ainsi, l’appui de toute la population est essentiel. Les individus et les entreprises ayant déjà donné seront sollicités par des téléphonistes bénévoles ou par la poste. Les nouveaux donateurs sont évidemment les bienvenus. Un don minimum de 20$ permet de devenir membre ami.

La Ressource vient en aide annuellement à plus de 1 200 personnes vivant avec un handicap sur le territoire du KRTB, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine. En plus d’œuvrer à l’intégration sociale des personnes handicapées, La Ressource supporte l’achat d’équipements spécialisés qui sont recommandés par des professionnels de la santé, mais non défrayés par le Réseau de la santé.

Pour faire un don, il suffit de contacter le 418 722-7233 ou de visiter le www.laressource.tv.