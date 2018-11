Benoit Leclerc président d’honneur du 23e souper-bénéfice de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud

Benoit Leclerc de Financière Banque Nationale se lie à la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud afin d’inviter la population à la 23e édition du souper-bénéfice des «Agapes de la Coopération et de l’Espoir», qui se tiendra le 20 octobre à 17h30 au Best Western Plus Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Quelques 250 convives sont attendus pour l’évènement.

Une soirée riche en émotion durant laquelle la Fondation rendra hommage à six jeunes qui se sont distingués par leur détermination, leur courage et leur prise en main hors de l’ordinaire.

Les récipiendaires du trophée méritas «la flamme de la jeunesse» et d’une bourse de 200 $ offerte par la Société Saint-Jean-Baptiste diocésaine de Sainte-Anne-de-La-Pocatière sont :

Dominic Desautels-Brochu – MRC de Montmagny

Alexandre St-Pierre – MRC de L’Islet

Cédric Lizotte – MRC de Kamouraska

Jessica Lacasse – MRC de Rivière-du-Loup

Ève-Marie Bélanger – MRC de Témiscouata

Jessika Vallée-Daneau – MRC des Basques

Trente-deux mille (32 000) billets sont présentement en vente par une vingtaine d’organismes jeunesse du territoire qui recevront tous les profits générés par cette vente. Le tirage se tiendra au cours du souper-bénéfice, 44 prix seront attribués dont, le premier prix, un chèque de 10 000$. Les gens désirant se procurer des billets du tirage de la Loto-Espoir Jeunesse ou des laissez-passer pour le souper-bénéfice, peuvent s’en procurer en contactant la Fondation au 418-856-3388.