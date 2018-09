Le Groupe Lebel innove à Squatec

Le Groupe Lebel innove dans l’une de ses deux usines de Saint-Michel-du-Squatec. Avec la participation de l’entreprise québécoise VAB Solutions, qui a développé le nouvel équipement, une première au Québec, le forestier rend ses installations plus performantes.

L’entreprise de la région a investi plus de deux millions de dollars dans ce projet. Elle a reçu de l’aide sous forme d’un prêt du programme ESSOR mis en place par le gouvernement du Québec.

«Nous avons en fait trois équipements en un», a mentionné Frédéric Lebel, président et chef de la direction du Groupe Lebel. Le nouvel équipement est également très compact, ce qui facilite l’installation dans un bâtiment déjà existant. Il permet le rabotage du bois (sapin et épinette) pour faire une quinzaine de dimensions de produits (exemple : 2 X 4, 2 X 3, 1 X 4, etc) comparativement à cinq variations sur un équipement conventionnel. «Nous pourrons aussi répondre plus facilement aux commandes spéciales», a précisé M. Lebel.

Puisqu’il s’agit d’un équipement à la fine pointe de la technologie, l’entreprise a besoin de moins d’employés sur la chaine de production. «Nous avons 7 postes de travail pour effectuer deux fois plus de production. Notre objectif est de mettre en place un deuxième quart de travail pour récupérer les emplois», a expliqué le président. De plus, le nouvel équipement rend les tâches moins physiques pour les employés.

Yannick Dupont de VAB Solutions a également souligné que c’était une invention purement québécoise. «Groupe Lebel sera un peu notre vitrine technologique pour ce produit, elle est la première usine au monde où c’est implanté», a-t-il noté.

André Chouinard, maire de Saint-Michel-du-Squatec, était sur place le 28 septembre dernier. «Ça vient sécuriser l’entreprise, c’est important pour la municipalité et la population. On est toujours un peu inquiet. Ça montre la volonté du Groupe Lebel d’être bien implanté dans notre secteur, c’est très positif», a commenté M. Chouinard. Le Groupe Lebel compte 80 employés pour ses deux usines de Saint-Michel-du-Squatec.

GROUPE LEBEL

Le Groupe Lebel œuvre dans le domaine forestier depuis plus de 60 ans. Dans le secteur du bois d’œuvre résineux, l’entreprise possède des usines à Saint-Joseph-de-Kamouraska, Dégelis, deux à Squatec, Biencourt, Price et Cap-Chat. Un bon pourcentage de la production est exporté aux Etats-Unis.

Groupe Lebel est présent dans onze municipalités du Québec, dont son siège social à Rivière-du-Loup, trois de l’Ontario et deux des maritimes. L’entreprise forestière, grâce aux activités de première, deuxième et troisième transformations, emploie aujourd’hui 650 personnes. Elle possède maintenant 10 familles de produits forestiers dans les quincailleries.