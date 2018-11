Raymond Guay remporte le prix Jean-Guy-Gagnon

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint- Laurent (SPFBSL) ont dévoilé, le samedi 22 septembre à Saint-Antonin, le nom des trois lauréats du Mérite forestier 2018.

Cette année, deux des trois prix ont été décernés à des résidents du KRTB. En effet, Raymond Guay de Saint-Antonin a remporté le 1er prix Jean-Guy-Gagnon, tandis que Jean-Guy Robert de Dégelis s’est vu décerner le 3e prix. La 2e place a été attribuée à Jasmin Michaud de Saint-Valérien.

Les trois gagnants ont été sélectionnés pour la diversité et la constance de leurs travaux, leur respect des saines pratiques forestières et leur passion pour l’aménagement forestier. Réunis au Centre Réjean-Malanfant de Saint-Antonin, une centaine de personnes issues du public et de divers organismes impliqués dans le domaine forestier, ont célébré les efforts soutenus des gagnants et aussi l’intérêt et la contribution du secteur forestier au développement socioéconomique régional.

Une visite de la propriété du lauréat du 1er prix a permis aux participants de voir les travaux réalisés dans le cadre du Programme de mise en valeur des forêts privées et l’utilisation qu’en ont fait ceux-ci en aménageant leur forêt.

Le Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent est une initiative régionale qui constitue un véhicule privilégié de promotion de l’aménagement forestier durable et de visibilité pour tous les intervenants de la forêt privée. Ce concours est de retour après quatre ans d’absence. Le prochain concours du Mérite forestier est prévu en 2021.