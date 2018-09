Nouvelle équipe à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

À la suite de son assemblée générale tenue le 19 septembre dernier à l’auditorium du Centre hospitalier régional du Grand-Portage, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est fière de vous présenter son nouveau conseil d’administration ainsi que sa permanence.

La nouvelle équipe de la Fondation est maintenant composée des personnes suivantes : Bruno Gagnon, président – conseiller maritime, Services Bruno Gagnon ; Hugo Dubé, vice-président – président-directeur général, Servlinks Communication ; Marco Roy, trésorier – directeur présentation financière, Tourbières Berger Ltée ; Sylvie Dubé, secrétaire – directrice de compte Gestion de Patrimoine Bas-St-Laurent et Gaspésie Iles-de-la-Madeleine ; Dr François Caron, administrateur – interniste, CHRGP ; Frédéric Saucier, administrateur – opticien, Centre Visuel du KRT ; Me Marc-Antoine Goulet, administrateur – avocat et conseiller juridique, Côté Ouellet Thivierge Inc. ; Isabelle Dubé, directrice générale – Fondation de la santé de Rivière-du-Loup ; Marie-Pier Côté, adjointe administrative – Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

La nouvelle équipe de la Fondation de la santé est très motivée et enthousiaste de pouvoir faire une différence pour la santé de toute notre communauté. Elle vous invite d’ailleurs à faire partie de ses généreux donateurs, car en faisant un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, c’est à votre mère, votre meilleur ami et vous-même que vous offrez votre support. La maladie frappe malheureusement toutes les familles et que souhaitons-nous le plus pour nos proches? Sans aucun doute, la santé, alors merci d’offrir à tous nos proches, des soins de santé qui nous permettront de vivre plus longtemps et en santé, ici, chez nous!