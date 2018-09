Opposition citoyenne à la construction d'un pont au-dessus de la rivière des Trois-Pistoles

Sous le bruit de quelques klaxons et de la circulation de la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges, le porte-parole du regroupement citoyen «Le Pont de la 20 ça tient pas debout», Sébastien Rioux, a rappelé son opposition catégorique à la construction d’un pont de quatre voies au-dessus de la rivière des Trois-Pistoles et au prolongement de l’autoroute 20 de Trois-Pistoles à Rimouski.

Le regroupement souhaite que les impacts environnementaux et économiques pour la région soient remis à l’avant-plan de la campagne électorale provinciale. «L’enjeu de sécurité soulevé par plusieurs partisans du projet peut être réglé en bonne partie par l’amélioration de la route 132, en ajoutant des voies de dépassement et de contournement pour les villages et par l’amélioration des courbes dangereuses», explique Sébastien Rioux. Ce dernier demande à l’ensemble des candidats des circonscriptions touchées par le projet de faire un choix pour l’environnement en prenant conscience de l’urgence climatique.

«C’est un mythe qu’une route amène du développement économique. C’est même souvent l’inverse, l’activité économique qui provoque la construction d’une route (…) Ça peut créer une fuite économique. Les gens plutôt que de venir chez nous vont s’arrêter ailleurs», souligne M. Rioux.

Mikaël Rioux s’est aussi impliqué dans ce regroupement citoyen pour montrer l’envers de la médaille. Il souligne que les bouchons de circulation partagés sur les réseaux sociaux sont observables seulement 1% du temps dans le secteur de Notre-Dame-des-Neiges. «On a le Sentier national, une rivière magnifique, les gens se baignent ici l’été, on a beaucoup de touristes. C’est un secteur récréotouristique en plein où le pont devrait être construit (…) On viendrait briser l’intégrité écologique de la vallée. Du moment qu’on construit un pont, c’est clair qu’on peut briser l’environnement. On craint des problèmes techniques et des dépassements de couts», ajoute Mikaël Rioux.

La construction du pont à quatre voies pourrait toucher aussi économiquement l’entreprise de Véronique Couture de la Ferme du Porc-Pic de Saint-Simon-de-Rimouski. «C’est sûr et certain que le contournement par la 20 va affecter nos activités. On compte là-dessus parce qu’on a une super belle visibilité (de la route 132). On veut que les gens arrêtent chez nous en allant vers la Gaspésie», précise Mme Couture.

Le regroupement propose de créer un Fonds d’urgence climatique québécois avec l’argent économisé en évitant la construction de ce pont (évalué à environ 200 M$). Selon les membres, ces sommes pourraient servir à éponger les couts associés à la protection et à la reconstruction des infrastructures du Québec affectées par l’érosion des berges, notamment.