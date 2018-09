Un 150e don de sang pour le Louperivois Yves Mercier

Depuis qu’il a commencé à donner du sang alors qu’il était dans la vingtaine, Yves Mercier de Rivière-du-Loup en a fait une habitude. Après plus d’une trentaine d’années passées à travailler en tant qu’infirmier auxiliaire, il peut témoigner directement de l’importance de ces dons pour sauver des vies. Au début de mois de septembre, il a souligné son 150e don de sang.

«Je voyais l’avantage des dons de sang quand je travaillais à l’urgence. J’étais donneur parfois quand nous avions un besoin pressant. Mon sang est A positif, et j’encourage les donneurs universels (O-) et tous les autres à participer aux collectes. J’ai toujours pris le temps d’y aller, ça prend seulement une heure et ça peut faire toute la différence dans une vie», souligne M. Mercier. Bientôt âgé de 71 ans, il voit aussi des avantages pour sa santé. Selon lui, les dons permettent de régénérer son sang. Il prend toujours le temps d’aller féliciter les nouveaux donneurs lors des collectes de la région.

COLLECTE À RIVIÈRE-DU-LOUP

La Coopérative des paramédics du Grand-Portage organise par ailleurs une collecte de sang en collaboration avec Héma-Québec les 25 et 26 septembre à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, situé au 311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, entre 13 h 30 et 20 h 30.

La cible de cette collecte est fixée à 450 donneurs, ce qui pourrait permettre à 2 000 personnes de bénéficier d’un don de sang. Donner du sang prend environ une heure et peut aider jusqu’à quatre receveurs.

Une personne a besoin de sang toutes les 80 secondes au Québec, et 80 000 personnes bénéficient d’une transfusion annuellement. Les besoins d’Héma-Québec sont de 1 000 prélèvements par jour pour répondre à la demande.

Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus répondant aux critères d’admissibilité d’Héma-Québec peut donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année. Il est conseillé d’avoir bien mangé et de s’être hydraté avant de se présenter à la collecte. Pour plus d’information, il est possible de consulter le www.hema-quebec.qc.ca, dans la section Donner.