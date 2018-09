Une seconde Poursuite aux flambeaux réussie à Saint-Modeste

Le samedi 15 septembre dernier se tenait la deuxième présentation de la Poursuite aux flambeaux au Camp Richelieu Vive la Joie de Saint-Modeste. Pour l’occasion, plus de 300 flambeaux étaient répartis sur les sentiers balisés du Camp, offrant des prises de vues spectaculaires aux nombreux participants présents.

Après une première Poursuite aux flambeaux réussie l’an dernier, celle de 2018 poursuit dans la même lancée. Le nombre de participants a doublé, et plus de 115 participants ont foulé les sentiers. De plus, afin d’accroitre la qualité de l’évènement, le partenaire de l’évènement «La Bette à Cath», de même que le porte-parole et médaillé olympique Guillaume Bastille étaient présents sur les lieux. Constatant le succès de cette deuxième présentation, le comité organisateur a d’ailleurs confirmé la tenue de l’évènement pour les années à venir. Les temps des coureurs seront partagés au cours des prochains jours sur la page Facebook de l’évènement, «Poursuite aux flambeaux, 2e édition».