Taxi Dégelis cessera ses activités à la fin de l’année

Des utilisateurs du service de Taxi Dégelis sont inquiets, les propriétaires de l’entreprise, Nicole St-Laurent et Bernard Gagnon, cesseront d’effectuer des transports à la fin de l’année. «J’essaie de vendre depuis cinq ans», a noté Mme St-Laurent qui prendra donc sa retraite après 21 ans de travail au volant d’un taxi.

«Ça fait 14 ans que je suis propriétaire. J’aimerais mieux vendre que fermer, je suis très négociable», a-t-elle ajouté. Nicole St-Laurent possède trois permis et Bernard Gagnon un, qui peuvent être transférés à un nouveau propriétaire. «Pour le transfert, ça prend de 3 à 4 mois et tout est réglé», a précisé Mme Saint-Laurent.

En plus de ses utilisateurs réguliers, Taxi Dégelis effectue des déplacements scolaires et des voyages pour l’organisme de transport adapté et collectif Roulami. Nathalie Dubé, directrice générale, a parlé à Info Dimanche de l’impact que cela pourrait avoir pour les utilisateurs de Roulami. «Certaines journées, Taxi Dégelis a jusqu’à trois véhicules sur la route pour nous», a précisé Mme Dubé.

«On regarde les options et on met des solutions sur la table. Nos efforts sont mis pour des réponses à nos besoins à nous», a-t-elle précisé. Au même moment, Roulami est en mode réorganisation. «Nous travaillons sur une extension du service dans un horaire du lundi au vendredi pour le transport adapté et collectif», a souligné la directrice générale.