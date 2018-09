Des paramédics de Saint-Cyprien aident une mère à accoucher dans l’ambulance

Deux paramédics de Saint-Cyprien, Gino Caron et Émilie Cayer, ont aidé une mère à accoucher de son 5e bébé, dans l’ambulance, dans la nuit du 31 aout au 1er septembre. Le Groupe CAMBI, qui œuvre dans le secteur des services et des soins préhospitaliers, a souligné leur bon travail sur les réseaux sociaux.

L’employeur tenu à féliciter les paramédics pour leur attitude et leur professionnalisme qui semble avoir fait toute la différence, puisque le bébé avait le cordon ombilical autour du cou. La mère et l’enfant se portent à merveille, et toute la petite famille a accepté de se faire photographier avec les paramédics. La publication de cette bonne nouvelle sur les réseaux sociaux a suscité une pluie de commentaires positifs, rappelant notamment l’importance du travail des ambulanciers.