Deux enfants handicapés de Saint-Antonin devront changer d’école

Le transfert de deux élèves handicapés de l’école Lanouette à Saint-Antonin vers La Croisée I à Rivière-du-Loup a soulevé l’indignation, après que les parents aient déploré qu’ils soient déracinés de leur milieu.

Soutenus par la municipalité de Saint-Antonin, des appuis de divers spécialistes entre les mains, ils ont tenté de contester cette décision à l’aide de l’intervention de divers médias locaux. Le 28 aout dernier, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup (CSKRDL) confirmait le classement de ces deux élèves atteints du syndrome de Joubert dans une classe spécialisée de La Croisée I pour l’année 2018-2019.

Les parents ont entre autres fait valoir que leurs enfants allaient être séparés de leurs amis et devraient faire un trajet d’autobus de près d’une heure pour se rendre à leur nouvelle école. Ils craignaient que la nouvelle classe de Rivière-du-Loup ne soit pas adaptée à leur besoins.

«Le dossier de révision de classement des enfants se fait avec la collaboration de l’équipe-école et des parents. Il est aussi examiné par un comité formé de deux élus scolaires et de deux gestionnaires de la CSKRDL, qui conseille le conseil des commissaires pour la prise de décision», explique son directeur, Antoine Déry.

Deux éléments majeurs entrent en ligne de compte pour l’intégration des élèves avec des besoins particuliers dans une classe régulière : l’enfant a les services qui correspondent aux objectifs d’apprentissage et de socialisation de la CSKRDL et l’impact de l’enfant sur la classe régulière d’environ 25 élèves, lors qu’il est accompagné d’une technicienne ou d’une autre titulaire, en plus de l’enseignante.

M. Déry souligne le souci de faire progresser tous les enfants dans la classe. Le directeur de la CS a confirmé que des correctifs devront être apportés au processus, puisque la décision a été annoncée tout juste avant la rentrée scolaire. «La décision devrait idéalement être communiquée en mai ou juin aux parents, notre conseil des commissaires a été très clair à ce sujet. Les parents ont toujours été respectueux et le processus a été harmonieux (…) Je vais rencontrer les parents pour mettre en œuvre les ressources nécessaires afin d’adresser leurs plaintes».

Les enfants seront pris en charge dans une classe spécialisée à l’école La Croisée I, où diverses conditions facilitantes sont déjà en place pour les enfants aux besoins particuliers. Ils accusent tous les deux des retards scolaires de deux années. La CSKRDL a rappelé son devoir de confidentialité à l’égard des informations personnelles et sensibles à propos d’enfants d’âge mineur.

Elle accueille 4 142 élèves du préscolaire et du primaire. Parmi eux, 596 (14 %) de ces élèves avaient un plan d’intervention en 2017-2018, donc des besoins particuliers. De ce nombre, 559 sont maintenus dans leur milieu d’appartenance, dans une classe ordinaire, à l’aide de diverses adaptations.

En 2018-2019, quatre classes ressources accueilleront 37 élèves. Elles sont habituellement dirigées par trois membres du personnel possédant les compétences spécialisées pour intervenir auprès de ces élèves différents. Ces classes sont composées de 8 à 11 élèves en 2018-2019. Après avoir mis l’ensemble des éléments en contexte, le conseil des commissaires a été convaincu à la majorité (11 votes sur 12) que les deux élèves de Saint-Antonin seraient mieux desservis dans une classe ressource de Rivière-du-Loup. Le seul à voter contre siège également au conseil municipal de Saint-Antonin.

En fin d'après-midi, mercredi, une pétition citoyenne circulait déjà sur les réseaux sociaux, dont Facebook. Vers 17 h, tout près de 300 signatures avaient été récoltées.

Info Dimanche a contacté la mère de famille, qui n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue.